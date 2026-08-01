La Catedral San Juan Bautista volvió a convertirse este sábado en el punto de encuentro de una provincia atravesada por el dolor. Desde minutos antes de las 9, comenzaron a llegar familiares, amigos, vecinos y ciudadanos que quisieron acompañar la misa de cuerpo presente en homenaje a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios provinciales fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

La llegada de los asistentes estuvo marcada por un profundo clima de respeto y silencio. En los accesos al templo se concentraron efectivos de la Policía de San Juan, integrantes del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y miembros de otras fuerzas de seguridad y de emergencia. Tanto los policías como los bomberos asistieron vistiendo sus respectivos uniformes de servicio, en una clara muestra de reconocimiento y homenaje a quienes fueron sus compañeros durante años de trabajo.

A medida que avanzaba la mañana, también comenzaron a arribar vecinos y ciudadanos que decidieron participar de la ceremonia religiosa para brindar un último adiós a los funcionarios, cuyo trabajo estuvo ligado durante años a la prevención y respuesta ante incendios, accidentes, terremotos y otras emergencias en toda la provincia.

La celebración religiosa marca el inicio de la despedida final organizada por el Gobierno provincial junto a las familias de las víctimas. Una vez concluida la misa, el cortejo fúnebre recorrerá distintos edificios vinculados a las fuerzas de seguridad y de emergencia antes de dirigirse al Cementerio de Capital, donde se realizarán los honores y el sepelio.