La confirmación de la muerte de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que era intensamente buscado tras el choque de trenes en España, llegó acompañada de un mensaje que reflejó el dolor de sus seres queridos. Su pareja, que durante horas había pedido ayuda para encontrarlo, publicó una despedida en redes sociales: “Descansa en paz, mi amor. Te amo”.

“Las noticias son ciertas. Lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que les debía dicha información”, escribió el hombre en su cuenta de X. La publicación puso fin a una búsqueda desesperada que había comenzado después del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en la provincia de Toledo.

Randazzo viajaba en el vagón 8 de una formación AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Su cuerpo fue encontrado e identificado este jueves, más de 24 horas después de la colisión.

De pedir ayuda a confirmar la peor noticia

Horas después del accidente, la pareja de Randazzo había recurrido a las redes sociales para intentar localizarlo. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón n.º 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda. Se llama Agustín Randazzo”, había publicado.

La incertidumbre se extendió durante toda la jornada del miércoles. Su entorno buscó información en hospitales y dependencias policiales, pero no conseguía confirmar si estaba entre los sobrevivientes o las víctimas fatales.

Su hermano Jorge viajó a Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y aportar muestras de ADN que permitieran colaborar con la identificación. Luego se trasladó a Toledo para recorrer los centros de salud donde habían sido derivados los heridos.

El diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, también había seguido de cerca el operativo y mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. “Estaba convencido de que lo iban a encontrar en algún hospital de algún pueblo cercano”, había contado a TN.

Los mensajes de sus amigos

La noticia también generó numerosas muestras de afecto de quienes compartieron la vida con el argentino. Su amiga Loreley Portas publicó fotografías junto a él y le dedicó unas palabras: “Tu risa. Tu amistad. Tu complicidad. Y cada sonrisa que me sacaste desde el primer momento hasta el último. Te amamos por siempre amigo”.

Otro allegado, Walter Vázquez, lo recordó por los encuentros que compartieron en Madrid: “Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz”.

Piazza, por su parte, destacó que Randazzo vivía en España desde hacía 25 años y trabajaba en el área de comunicaciones. “Era sano, muy capaz. Tenía mucha vida”, expresó.

Quién era el argentino que murió en el choque

Randazzo era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se había radicado en España en 2002. Vivía en Madrid y trabajaba en una empresa de comunicaciones, dentro del área de gestión comercial. El recorrido entre Madrid y Sevilla formaba parte de sus viajes habituales por motivos laborales.

Su fallecimiento se sumó al de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina de 32 años que también murió en el accidente ferroviario. La joven viajaba junto a su hermano, quien sobrevivió y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La tragedia ocurrió cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron. Mientras continúa la investigación para determinar las causas del choque, las familias y los amigos de las víctimas atraviesan el duelo por una tragedia que dejó decenas de muertos.