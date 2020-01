La deuda de Vicentin es "una maniobra fraudulenta con complicidad política" según informe de Lozano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseveró que la deuda de la empresa Vicentin con el Banco Nación por unos $18.500 millones es resultado de "una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera".



El trabajo abordó la dinámica económica de la firma en los últimos años, lo que le permitió determinar que la cerealera Vicentin "venía en un proceso de expansión y no de crisis de endeudamiento", tal como refleja el patrimonio neto de $20.296 millones en 2018 en el último balance del que se deduce que la firma tiene una deuda con el Banco por $18.000 millones.



El informe de 12 carillas es contudente al aseverar que "claramente el “muerto” que la administración Macri – Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera".



Es que según el trabajo, el patrimonio neto indica "que no es una empresa con un gran endeudamiento, ya que la suma de sus activos supera la de sus pasivos", y aclaró que "hay muchas firmas que tienen patrimonio neto negativo como consecuencia de un peso excesivo de sus pasivos. No es el caso de Vicentin".



"Los datos son elocuentes, en todos los años del período de la anterior gestión de gobierno, las ventas de Vicentín superaron el promedio de ventas de las 200 empresas", de mayor facturación del país tomadas como referencia en el trabajo, las cuales tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual mientras que "Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual".



El trabajo de Lozano detalló que mientras la deuda con el Nación, por unos $18.500 millones, en relación a las ventas de Vicentin en 2018 representan apenas el 15,7%, el total de deuda en pesos de la firma, por $23.500 millones, es el 19,9% de las ventas que en 2018 alcanzaron los $ 118.015 millones.



"Estamos hablando del incumplimiento de una empresa que en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación. Es más, en los últimos 14 años, solo en el 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas, y a la vez es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y empresas en el exterior en Uruguay, Paraguay, Brasil y España", se relevó.



Pero el informe además de repasar los estados contables de Vicentin analizó la actuación del Banco Nación y sus autoridades encabezadas por el entonces presidente de la entidad Javier González Fraga en el proceso de endeudamiento, el cual "superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa fijada por el Ente Regulador para Grandes Empresas".



"Sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco", aseveró el informe de Lozano.



En ese contexto, reveló la existencia de llamados "desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga, quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa".



"Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin. El principal aportante de “juntos para el cambio” en la última elección comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri", planteó sugestivamente Lozano.



Además citó que los juicios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. "Dicho de otro modo la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones".