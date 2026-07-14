La deuda pendiente que Argentina busca saldar contra Inglaterra

El cruce de este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 pone a la Selección Argentina frente a un escenario de gran relevancia histórica. Más allá del peso del rival y de ser el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante el conjunto británico, el equipo de Lionel Scaloni tiene la oportunidad de terminar con una sequía de 36 años.

El objetivo principal es volver a derrotar a una selección que ostenta el título de campeona del mundo dentro de los 90 minutos o el tiempo suplementario, algo que no sucede desde la edición de Italia 1990.

La última victoria bajo estas condiciones ocurrió en los octavos de final de aquel torneo, cuando el conjunto nacional se impuso uno a cero sobre Brasil gracias a una anotación de Claudio Caniggia tras eludir al portero Taffarel.

Desde ese momento, cada encuentro ante potencias mundiales terminó en derrota o se definió mediante la tanda de penales. Este recuento excluye específicamente los cruces por Copa América contra Uruguay o Brasil y la Finalissima ganada ante Italia en 2022.

El camino posterior a 1990 registra situaciones similares. En las semifinales de ese mismo año, el equipo empató uno a uno con Italia y avanzó por penales, para luego caer ante Alemania en la final.

En el Mundial de Francia 1998, el cruce contra Inglaterra terminó dos a dos y se resolvió a favor de la Albiceleste desde los 12 pasos. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los británicos ganaron uno a cero en la fase de grupos.

La racha continuó con tres caídas consecutivas ante Alemania en 2006, 2010 y la final de 2014. En Rusia 2018, Francia se impuso por cuatro a tres, mientras que en la final de Qatar 2022, el seleccionado empató dos a dos con los galos y logró el título mediante los penales.

En la previa de este nuevo choque en Atlanta, veteranos de guerra expresaron su deseo de "Que sea un puente para malvinizar al mundo" como mensaje de aliento al plantel. Scaloni, quien ya cortó 28 años sin títulos en 2021, buscará ahora romper este registro estadístico.