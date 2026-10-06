La Dibujam desembarca en San Juan con un encuentro gratuito de dibujo

La creatividad y el dibujo serán los protagonistas de una propuesta que llegará por primera vez a San Juan. Se trata de La Dibujam, un evento que busca acercar a personas de distintas edades al dibujo desde una perspectiva lúdica y participativa, sin necesidad de tener conocimientos previos.

El encuentro será el domingo 11 de octubre en Donata del Desierto. FOTO: Gentileza

La actividad se realizará el domingo 11 de octubre a las 19, en el bar Donata del Desierto, y tendrá una duración aproximada de una hora y media. La entrada será gratuita y está destinada a mayores de 13 años.

La propuesta plantea distintos ejercicios guiados, con dinámicas tanto grupales como individuales. El objetivo es generar un espacio para dibujar, experimentar y compartir con otras personas, además de ofrecer una alternativa para desconectarse durante un rato de las pantallas y el celular.

Los asistentes deberán llevar sus propios materiales para dibujar, como hojas, lápices y otros elementos que quieran utilizar. La actividad está pensada para que cualquier persona pueda participar, incluso quienes consideran que no saben dibujar.

Una propuesta nacida en Córdoba

La Dibujam fue creada en 2022 en Córdoba por From South, diseñadora e ilustradora que desarrolló el proyecto como un espacio de encuentro alrededor del dibujo. La creadora también trabajó con bandas como Eruca Sativa y La Beriso y es egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ FAUD).

La Dibujam propone ejercicios individuales. FOTO: Gentileza

Después de cuatro años de actividad ininterrumpida en Córdoba, el proyecto comenzó a expandirse hacia otras provincias durante 2026.

En lo que va del año, La Dibujam estuvo presente en Rosario, donde participó en el marco de Festi Pliega con formato de taller, y también llegó a Ushuaia, donde realizó dos eventos.

San Juan será así la tercera provincia que recibe la propuesta durante esta etapa de expansión federal. La llegada a la provincia forma parte de una mini gira que busca llevar el proyecto a nuevos públicos y generar espacios de encuentro a través del dibujo.

La cita será el domingo 11 de octubre a las 19 en Donata del Desierto, con entrada gratuita y la única condición de llevar los materiales necesarios para dibujar.