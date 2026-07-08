Los goles de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé tienen un denominador común además del talento. Los tres delanteros siguen estrictos planes de alimentación, descanso y recuperación física para mantenerse en el máximo nivel durante el Mundial 2026 y el resto de la temporada.

Aunque cada futbolista tiene un método diferente, todos priorizan alimentos frescos, reducen el consumo de productos ultraprocesados y consideran que la recuperación es tan importante como el entrenamiento.

El cambio que transformó a Messi

La alimentación de Lionel Messi cambió después del Mundial de Brasil 2014. A partir de entonces, el capitán de la Selección Argentina modificó sus hábitos bajo la supervisión del médico italiano Giuliano Poser.

El nuevo plan redujo el consumo de gaseosas, frituras, harinas refinadas y dulces. En su lugar incorporó pescado, pollo, verduras, frutas, arroz, aceite de oliva y alimentos frescos.

Además de la alimentación, Messi adoptó el concepto de "entrenamiento invisible", que combina una buena nutrición, hidratación y descanso para mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesiones.

Actualmente, su dieta incluye desayunos con avena, huevos, frutas, yogur y mate, mientras que en el almuerzo y la cena predominan las proteínas magras acompañadas por arroz integral o papas y una importante porción de vegetales.

La rutina de Haaland

El delantero noruego consume hasta 6.000 calorías diarias para cubrir las exigencias físicas de su cuerpo. Su alimentación incluye carne roja, pollo, pescado, arroz, huevos, miel, leche cruda y vísceras, especialmente corazón e hígado de vaca.

Además de la dieta, Haaland realiza sesiones de fisioterapia, baños de hielo, sauna y terapia de luz roja varias veces por semana. También procura dormir alrededor de diez horas por día para favorecer la recuperación muscular.

El plan alimenticio de Mbappé

Kylian Mbappé basa su alimentación en seis comidas diarias con predominio de proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables. En su menú habitual aparecen huevos, palta, avena, pollo, pescado, arroz integral, frutas y frutos secos.

El delantero francés también incorpora jamón ibérico por su aporte de proteínas, hierro y otros nutrientes vinculados con la recuperación física. En cambio, evita el consumo de azúcares y harinas refinadas.