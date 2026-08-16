La difícil elección del hijo de Pedro Alfonso que lo destrozó por completo

Pedro Alfonso profundizó sobre un aspecto de la vida familiar que le genera sentimientos encontrados en relación con la crianza de Baltazar. Si bien logró transmitirle su amor por River Plate, el niño no vive el deporte con la misma intensidad que su padre.

En una charla reciente en el espacio digital La Sillita, el productor explicó que "Balta, hasta el día de hoy, no es tipo fanático del fútbol". Esta situación representa un desafío emocional para el actor, quien admitió que "me duele, obvio. Me duele internamente, pero trato de no expresárselo".

El contraste es marcado debido a la historia previa del artista. En el pasado, durante su participación en el programa de televisión de Marcelo Tinelli, Alfonso imaginaba un futuro profesional para su hijo en el Millonario e incluso recreaba el grito de gol de un relator. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama distinto.

Alfonso reflexionó sobre las transformaciones en los intereses de los niños de hoy. El actor observó que al pequeño "no le divierte y hay toda una nueva generación que no es tipo ‘el fútbol obligación’ como era en otras épocas". A pesar de su fanatismo personal, Pedro prefiere acompañar las elecciones de su hijo sin presiones externas.