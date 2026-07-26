El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a sanjuaninos y turistas a disfrutar este domingo de una nueva edición de "Peñitas en la Difunta", una propuesta cultural que combina música, danza y tradiciones en uno de los sitios turísticos y de fe más emblemáticos de la provincia.

La iniciativa busca poner en valor la identidad cultural sanjuanina y generar un espacio de encuentro para las familias durante el receso invernal, con una programación integrada por artistas locales y espectáculos folclóricos.

La jornada comenzará con la presentación de la Academia Santuario Difunta Correa y continuará con las actuaciones de Las Voces de Vallecito, Tres para Cuyo, Ana Belén Toledo, La Andariega, Solange Pinto e Inti Huama, quienes interpretarán un repertorio de música cuyana y folclore argentino.

Además de los espectáculos en vivo, el evento propone un espacio para compartir en familia y disfrutar de las tradiciones culturales sanjuaninas en un entorno que cada año recibe a miles de visitantes.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que la actividad forma parte del calendario de propuestas organizadas para las vacaciones de invierno, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y cultural de la provincia.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las actividades programadas en el paraje pueden consultar las redes sociales oficiales de la Difunta Correa o solicitar información en el centro de informes turísticos.