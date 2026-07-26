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Provinciales > Este domingo

La Difunta Correa presenta una tarde de peñas con artistas sanjuaninos

El paraje de la Difunta Correa será escenario este domingo de una nueva edición de "Peñitas en la Difunta", una propuesta gratuita que reunirá a artistas sanjuaninos, danzas tradicionales y espectáculos para toda la familia.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
El domingo 26 de julio, de 12 a 17, el paraje Difunta Correa será escenario de una jornada con artistas sanjuaninos. (Gentileza)
 

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a sanjuaninos y turistas a disfrutar este domingo de una nueva edición de "Peñitas en la Difunta", una propuesta cultural que combina música, danza y tradiciones en uno de los sitios turísticos y de fe más emblemáticos de la provincia.

La iniciativa busca poner en valor la identidad cultural sanjuanina y generar un espacio de encuentro para las familias durante el receso invernal, con una programación integrada por artistas locales y espectáculos folclóricos.

La jornada comenzará con la presentación de la Academia Santuario Difunta Correa y continuará con las actuaciones de Las Voces de Vallecito, Tres para Cuyo, Ana Belén Toledo, La Andariega, Solange Pinto e Inti Huama, quienes interpretarán un repertorio de música cuyana y folclore argentino.

Además de los espectáculos en vivo, el evento propone un espacio para compartir en familia y disfrutar de las tradiciones culturales sanjuaninas en un entorno que cada año recibe a miles de visitantes.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que la actividad forma parte del calendario de propuestas organizadas para las vacaciones de invierno, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y cultural de la provincia.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las actividades programadas en el paraje pueden consultar las redes sociales oficiales de la Difunta Correa o solicitar información en el centro de informes turísticos.

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