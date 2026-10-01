La Dirección de Bibliotecas Populares se suma a la Feria del Libro de Rawson

La Dirección de Bibliotecas Populares (DBP) participará de la Feria Provincial de Cultura Popular y Libro de Rawson 2026, que se desarrollará este viernes 2 y sábado 3 de octubre, con un stand destinado a acercar distintas propuestas culturales y literarias a los visitantes.

Durante ambas jornadas, el espacio funcionará de 10 a 13 y de 15 a 19, con actividades abiertas al público. Entre las propuestas que permanecerán disponibles durante toda la feria se encuentran el coloreado de dibujos, una ruleta de preguntas y una suelta de libros.

La participación de la DBP también incluirá una serie de talleres que se desarrollarán en diferentes horarios y que abordarán temáticas vinculadas con la cultura, el arte y los vínculos familiares.

Talleres durante la feria

El viernes 2 de octubre, durante la tarde, se realizará el Taller de Cultura Japonesa, de 15 a 18. Posteriormente, de 17 a 19, tendrá lugar el taller de Fotobordado, una propuesta que combina técnicas textiles y expresión artística.

Las actividades continuarán el sábado 3 por la mañana con el Taller de Dibujo, previsto entre las 10 y las 13.

Durante la tarde del sábado, de 16 a 18, se desarrollará el taller “De abuelas y nietos”, otra de las propuestas preparadas por la Dirección de Bibliotecas Populares para la feria.

El stand contará además con la participación de SADE San Juan, que acompañará las actividades con una Suelta de poesía, destinada a acercar textos y producciones literarias a quienes recorran el espacio.

De esta manera, la Dirección de Bibliotecas Populares se sumará a la programación de la Feria Provincial de Cultura Popular y Libro de Rawson con una propuesta que combinará lectura, escritura, arte y actividades participativas durante las dos jornadas del encuentro.