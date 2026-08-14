En medio de las versiones de una crisis institucional y económica, la Comisión Directiva de Unión de Villa Krause se expresó y desmintió los rumores que circularon en redes sociales.

Además, había circulado una supuesta renuncia de su presidente Luis Algañaraz. Después de un comunicado oficial, la dirigencia del club tuvo un encuentro abierto con los socios e hinchas para interiorizarse de toda la situación.

En consecuencia, de toda esta situación, hubo una reunión abierta entre los miembros de la comisión con los simpatizantes, socios e hinchas del club. Como aquella frase conocida en tiempos de la Revolución de Mayo, en este caso, se precipitó en una suerte de cabildo abierto improvisado en la sede del club, puesto que, “la hinchada quiere saber qué pasa”.

De modo que, en un acalorado debate, Algañaraz puso todas las problemáticas sobre la mesa y explicó cuál es la situación que atraviesa Unión desde que asumió la actual conducción. En el medio del debate, DIARIO HUARPE estuvo como testigo de todo lo que se habló.

El punto nodal de la crisis, según argumentó el presidente, existe una deuda de alrededor de unos 15 millones de pesos en concepto de salarios al plantel de fútbol de primera, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. No obstante, aseguró que dicho pasivo se irá normalizando progresivamente, conforme a la recaudación que logre acumular en los próximos compromisos deportivos que restan para este año.

Por otro lado, el presidente desmintió todos los rumores acerca de una renuncia al mandato y que el club no está intervenido. Además, ratificó y respaldo el actual cuerpo técnico al frente del equipo profesional.

En cuanto a las inferiores, el presidente dijo que la escuela de fútbol está en su mejor momento. Campeones en las categorías 2016 y 2017, subcampeones en 2014 y 2015. En inferiores se está disputando el torneo regional y la categoría 2009 también salió subcampeona. Además, resaltó que uno de los jugadores de inferiores fue elegido para sumarse a la reserva de Independiente.

En el apartado Hockey, la dirigencia conformó una subcomisión que está trabajando para atender todas las necesidades de dicha disciplina. Además, quedó habilitó un nuevo gimnasio en nuestras instalaciones, que ya está a disposición de los jugadores.

El tema más candente

Respecto a la deuda, el presidente aclaró que viene de diferentes malas gestiones sucesivas en el pasado. Uno de los déficits cruciales que está teniendo el club, son el bajo volumen de recaudación por partido. Solo ingresan unos 500 mil pesos apenas, dado la escasa participación de localías a los partidos.

“Este mes nos entorpeció muchísimo salir afuera. Hemos tenido dos partidos de visitantes. Llevamos uno de local y los costos de un partido superan el millón y medio de pesos. Es muy escaso todo por la situación económica y tampoco tenemos aportes extra, no tenemos subsidios de ningún tipo”, les explicó a los socios.

El presidente Luis Algañaraz junto a la Comisión Directiva de Unión de Villa Krause.

Ante sucesivas críticas y cuestionamientos que se suscitaron en la reunión, el presidente les contestó con mucha paciencia: “Hoy estoy acá cuando por diferentes motivos les tenga que decir, no puedo seguir más, daré mi paso al costado y que venga otra persona que mejore esto, lo voy hacer. Por el bien del club y del escudo, estoy dispuesto. Mientras tanto, ¿Quiénes se quedan conmigo a sumar y trabajar?”, afirmó ante los presentes.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Algañaraz explicó cómo se originó esta enorme deuda que mantiene con el plantel de primera: “No estoy ajeno a la situación que atraviesa el país y la provincia. Vamos a solucionar los inconvenientes, pero esto no es una catástrofe. Se generó una bola de nieve que fue aumentando de tamaño de gestiones pasadas. Es verdad que le debemos a los muchachos del plantel los sueldos. Pero sinceramente, quiero agradecerles porque siguen jugando, domingo tras domingo y todavía no podemos completarle la totalidad del sueldo”.

Sin embargo, no esquivó la situación y aunque no respondió el “cómo”, se comprometió de igual manera que “haremos frente al Torneo del Interior con los jugadores que vienen aguantando todo este mal tiempo. Lo papeles contables y legales están bien, no hay ningún sobresalto, ni tampoco una intervención. Todo se suscitó en un malentendido porque tuve que estar ausente por unos días por una situación particular”.

“La escuela de fútbol, los profesores y técnicos están al día. En inferiores se trabaja bien y funciona normalmente. Aproximadamente estamos hablando de una deuda de unos 12 a 15 millones de pesos, pero no es imposible que podamos saldarla”.

Los salarios mensuales rondan entre los jugadores, según cómo estén acordados en cada caso particular, rondan entre los 300 mil pesos a 1 millón.

“En este momento tan difícil que estamos atravesando, el único ingreso de dinero genuino que disponemos, es la asistencia de espectadores en cada partido”, señaló.

Por otro lado, llamó y convocó a los hinchas que se hagan socios, puesto que la cuota societaria, es otra fuente que permite aliviar las cargas y costos operativos de la institución. Actualmente, la cuota es de 30 mil pesos al mes. Pese a ello, Algañaraz afirmó que “con la cantidad de socios que están al día, no podemos cubrir el salario de un jugador”.

Cuando las horas transcurrían, los ánimos que estaban muy encendidos al principio, fueron encontrando más calma paulatinamente a medida que las palabras del presidente fueron despejando las dudas y aliviando tensiones. De modo que el encuentro terminó en paz y los presentes se pusieron a disposición y llamaron a la unidad de los simpatizantes por el bien común del club.

Pese a las discusiones lógicas que suceden en una institución y las críticas y cuestionamientos de los simpatizantes, la realidad enseña que, en general, para dirigir, muchas veces se afrontan las crisis en silencio y en soledad.

“Esto es lo que sucede cuando uno decide ponerse al frente de una institución. Se deja en primera instancia el interés personal, se deja la familia. Por supuesto, siempre habrá críticas y equivocaciones. Esta es la tarea de la comisión directiva y cuesta muchísimo sacrificio sostenerse”, sostuvo el presidente.

El mandato de la comisión es hasta octubre, donde se deberá dirimir una nueva elección, en la cual, por estatuto, deben votar los socios y socias.

“Tenemos que hacerle frente a muchas competencias locales, regionales y federales. Nuestra misión es dejar el club en las mejores condiciones económicas para que la próxima gestión pueda continuar trabajando sin estos problemas”, añadió Luis.

Por último, el dirigente recalcó la importancia de la participación social: “Todo esto se viene sosteniendo democráticamente. Si no hay democracia, es imposible llevar adelante una institución o lo que fuere”.