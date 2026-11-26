Este viernes 27 de noviembre comenzará la 54ª edición de la Clásica Doble Chepes, una de las competencias históricas del ciclismo en ruta que une a San Juan con La Rioja. La carrera tendrá cuatro etapas, un recorrido total cercano a los 420 kilómetros y finalizará el domingo 29 con la llegada a Caucete.

La competencia será la tercera fecha del calendario sanjuanino 2026-2027 y contará con el auspicio del Gobierno provincial. Esta edición estará dedicada a la memoria de Eduardo “Meco” Buffagni, con organización de Caucete Pedal Club y fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina.

La primera etapa largará desde Caucete

El primer parcial se disputará este viernes y tendrá una extensión de 125 kilómetros, con concentración a las 7 en la plaza departamental de Caucete y largada oficial a las 8. El pelotón se dirigirá hacia Bermejo, donde la competencia será neutralizada para reanudarse posteriormente en Mascasín, La Rioja.

Desde esa localidad riojana, los ciclistas continuarán el recorrido hasta Chepes, donde está prevista la llegada aproximadamente a las 13. La jornada tendrá una segunda etapa durante la tarde, con un circuito urbano de 35 kilómetros por las principales calles de Chepes, que comenzará a las 18.

El recorrido continuará el sábado en La Rioja

La tercera etapa se correrá el sábado 28 de noviembre desde las 9 y tendrá un recorrido de 145 kilómetros. El trazado unirá las localidades riojanas de Ulapes y El Milagro, en otro de los parciales que formarán parte de esta edición de la clásica.

Los ciclistas afrontarán así la última jornada de competencia con el desafío de completar el recorrido acumulado de la prueba. La definición quedará reservada para el domingo, cuando el pelotón regrese a territorio sanjuanino.

El domingo será la definición en Caucete

La cuarta y última etapa tendrá 112 kilómetros y comenzará el domingo 29 a las 16 desde la Difunta Correa. El pelotón llegará hasta la plaza departamental de Caucete, donde se conocerá al ganador de la 54ª edición.

El último campeón de la Doble Chepes fue el sanjuanino Rodrigo Daniel Díaz, quien se impuso en la edición anterior con un tiempo acumulado de 9 horas, 18 minutos y 29 segundos. Ahora, la competencia volverá a reunir a los ciclistas en las rutas de San Juan y La Rioja para disputar una nueva edición de esta tradicional prueba.

El acompañamiento al ciclismo sanjuanino

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña el desarrollo de la temporada ciclística provincial. El respaldo apunta a fortalecer las competencias y el crecimiento de los deportistas locales.