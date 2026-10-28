El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrado este miércoles 28 de octubre en una zona aislada del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina. El lugar está ubicado a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural Nº 626, donde la mujer trabajaba como suplente.

Dos efectivos de la Policía de Corrientes localizaron el cuerpo durante un rastrillaje a caballo. Se trata de un sector inhóspito, de difícil acceso y sin señal telefónica, condiciones que complicaron las tareas para llegar hasta el sitio y comunicar el hallazgo.

Un lugar de difícil acceso

El sector donde fue encontrada la docente presenta dificultades para el ingreso de vehículos. Además, la falta de cobertura de telefonía móvil obligó a quienes participaron del operativo a desplazarse hasta un punto con comunicación para dar aviso a las autoridades.

Tras conocerse el hallazgo, los investigadores debían llegar hasta el lugar para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias de la muerte.

La zona forma parte del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, donde se habían concentrado los rastrillajes para encontrar a Godoy, cuyo rastro se perdió el 7 de octubre.

Cinco detenidos por el caso

La investigación ya avanzaba bajo la hipótesis de un femicidio antes de que se encontrara el cuerpo. Por el caso hay cinco personas detenidas, vinculadas con el entorno de la estancia El Curupí y el ámbito laboral de la docente.

Entre los imputados está Ireneo Zarza, capataz de la estancia, señalado por los investigadores como presunto autor material del crimen. También hay otros sospechosos imputados por femicidio, homicidio simple y falso testimonio, de acuerdo con las distintas responsabilidades que analiza la Justicia.

En los días previos al hallazgo, los investigadores habían secuestrado prendas y encontrado restos de ropa quemada en una tapera vinculada con uno de los detenidos. Esos elementos quedaron sujetos a pericias para determinar si tenían relación con la desaparición de la docente.

La causa continúa en investigación y las autoridades deberán determinar cómo murió Nancy Godoy y qué participación tuvo cada uno de los acusados. Hasta el momento, la información difundida sobre el hallazgo no permite establecer de manera concluyente las circunstancias del crimen.