La dolorosa acusación que alejó a Nicole Neumann de su mejor amiga

La modelo repasó un episodio de su juventud que dejó una marca imborrable en su vida personal. A pesar del tiempo transcurrido, rememoró los detalles de una ruptura vincular ocurrida durante la etapa escolar, la cual se desencadenó tras la intervención de la familia de quien era su allegada y una serie de imputaciones sin fundamento.

El vínculo comenzó cuando decidió acercarse a una compañera que atravesaba situaciones complejas con el resto de sus pares. Según explicó, la relación era sumamente cercana y compartían salidas frecuentes los fines de semana a un establecimiento rural. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando la joven empezó a manifestar cuadros vinculados a trastornos de la alimentación.

Fue en ese contexto donde los progenitores de la adolescente optaron por interrumpir la relación de amistad de manera definitiva. La decisión familiar se fundamentó en el trabajo que la modelo ya desempeñaba en los medios de comunicación durante aquella época, asociando de forma directa su labor profesional con las problemáticas de salud de la otra joven.

Ante esta situación, la protagonista del relato expresó: “Yo me había hecho reamiga de una chica que le hacían medio bullying, no me acuerdo por qué, y era rebuena chica. Yo siempre les digo que protegía a los que bardeaban más, una especie de justiciera”.

Al abordar los cuestionamientos recibidos por parte del entorno de su excompañera, rechazó de manera categórica las versiones que la vinculaban con el origen del problema. Al respecto, sostuvo: “De golpe me adjudicaron todo a mí. Lo peor de todo es que yo nunca en la vida hice dieta. Era una persona que jamás te iba a hablar del peso, de calorías, de dieta, de un pomo”.

Para finalizar, remarcó que las exigencias físicas nunca formaron parte de sus hábitos diarios en aquella etapa de su vida personal ni laboral. Sobre este punto, concluyó: “Yo nunca hice dieta. Tenemos muy buena genética, mi abuela y mi mamá eran de muy buen comer”.