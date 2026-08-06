La dolorosa confesión de una famosa: “Todos mis ex me dejaron”

Leonor Benedetto compartió detalles íntimos sobre su trayectoria sentimental en una conversación televisiva que permitió conocer su lado más reflexivo. La reconocida actriz se mostró abierta al repasar sus historias de amor y los motivos que marcaron el final de sus vínculos más importantes a lo largo de los años.

Durante la charla con el periodista Tomás Dente, la artista fue categórica al analizar sus rupturas pasadas. En un momento de sinceridad, la protagonista aseguró que "todos mis ex me dejaron" y explicó que esta situación se repitió en sus diversos compromisos afectivos, incluyendo sus matrimonios con Gerardo Romano y Alberto Wainer.

Benedetto también profundizó en las razones personales que influyeron en estas separaciones recurrentes. La actriz reconoció frente a las cámaras que "yo no soy una persona fácil de llevar" y admitió que su forma de ser puede resultar compleja para la convivencia diaria. Además, la artista agregó con total honestidad que "no tengo vocación de permanencia" al referirse a su necesidad de independencia y cambios constantes en su vida.

A pesar de los desenlaces de sus relaciones, la intérprete se mostró en paz con su realidad actual. Su testimonio destacó por la falta de rencor y por una mirada madura sobre cómo las personalidades individuales impactan en la duración de los proyectos compartidos.