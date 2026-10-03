Sandra Morales, la mujer que se hizo conocida en San Juan tras la viralización de un video en el que era hostigada por el influencer El Niño Marta, se animó a contar su historia de vida. A sus 59 años, atravesó el abandono familiar, la pérdida de sus padres de crianza, situaciones de violencia y un abuso sexual que marcó su juventud. Pese a las dificultades, encuentra en el trabajo una razón para seguir adelante y mantiene un sueño: conseguir una vivienda propia para compartir con su hijo.

Este viernes 2 de octubre, Sandra visitó el programa Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV, donde mantuvo una entrevista con la conductora Ana Paula Zabala. Aunque confesó que estaba nerviosa, poco a poco se animó a compartir algunos de los capítulos más dolorosos de su vida.

Durante la conversación, Morales se refirió al enfrentamiento con Santiago Fernández, conocido en las redes sociales como El Niño Marta. Aseguró que el episodio ocurrido el 21 de septiembre no fue un hecho aislado, sino que los conflictos comenzaron tiempo atrás. Según relató, recibió insultos y burlas relacionados con su situación económica y las condiciones en las que vive. "Él empezó a decir: 'Ay, mirá la mugre en que vivís, comés con cucarachas', un montón de cosas para agredirme y ofender lo poco que yo tengo", expresó.

Tras la viralización del video, numerosos sanjuaninos se solidarizaron con Sandra. Mientras el influencer publicó un pedido de disculpas en sus redes sociales, ella comenzó a recibir mensajes de apoyo, regalos y ofrecimientos de ayuda. Además, consiguió asistencia legal para recibir asesoramiento y evaluar las acciones judiciales correspondientes.

A pesar de lo sucedido, Sandra expresó que decidió perdonarlo, aunque remarcó que nadie debería burlarse de las dificultades de otras personas. "Quiero decirle que eso no se hace, y menos a una persona que tiene dificultades como yo para caminar, porque se burló y me insultó de arriba a abajo. Yo lo perdono, Dios hace justicia en la tierra, todo vuelve y el karma existe", reflexionó.

Una infancia marcada por el abandono

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista se produjo cuando Sandra recordó su infancia. Según relató, su madre biológica la abandonó en el hospital cuando nació, por lo que pasó sus primeros meses de vida en una institución. También reveló que tiene un hermano mellizo al que nunca conoció, debido a que fue adoptado por una familia de Mendoza.

"Me crié en un hogar de niños desde que nací hasta que me sacaron mis papás de crianza. Soy adoptada de los 9 meses hasta los 17 años que mis padres fallecieron", recordó Sandra.

La muerte de sus padres de crianza marcó un momento decisivo en su vida. Con apenas 17 años y sin un hogar al cual regresar, Sandra comenzó a permanecer en el Hospital Rawson, donde colaboraba con diferentes tareas y ayudaba a los pacientes.

Fue durante esa etapa cuando conoció a una mujer que le ofreció trabajo en una vivienda de La Bebida, en Rivadavia. Sandra aceptó la propuesta, pero, según relató, terminó siendo víctima de un abuso sexual cometido por varios hombres, hecho que denunció en su momento.

Aquella experiencia tuvo profundas consecuencias en su vida y necesitó recibir asistencia profesional durante varios años. "Tuve 8 años con psicólogo y psiquiatra", expresó al recordar tan doloroso episodio.

El amor por su hijo y el sueño de tener una casa

Actualmente, Sandra vive en Pocito junto a su hijo Nelson y sus mascotas. Todos los días se traslada hasta el supermercado Carrefour, ubicado en avenida Libertador y General Acha, en Capital, donde se dedica a acomodar los changuitos y a colaborar con los clientes a cambio de propinas.

Según contó, cumple una extensa jornada que comienza a las 16 y termina alrededor de las 22.30 o las 23, cuando debe regresar a su casa en uno de los últimos colectivos. "Yo trabajo todos los días, me encanta trabajar y vivo de las propinas y de mi pensión. Con mi pensión pago el alquiler", explicó.

Otra de sus mayores preocupaciones es el bienestar de su hijo, quien tiene una discapacidad y requiere cuidados. Durante la entrevista, Sandra recordó que Nelson fue separado de ella en dos oportunidades y que, entre los 3 y los 6 años, estuvo internado en un hogar de niños. Según su relato, cuando regresó presentaba problemas de desnutrición y lesiones.

En medio de las dificultades económicas, Sandra mantiene un sueño: tener una vivienda propia. "No quiero que me regalen una casa urgente, mi meta es construirla yo misma con mi esfuerzo", aseguró. En ese sentido, pidió ayuda para terminar de pagar el terreno y avanzar con su proyecto.

Yo Te Invito permitió conocer la historia detrás de Sandra Morales, más allá del episodio que la puso en el centro de la atención pública. Una mujer que, pese a las situaciones dolorosas que atravesó, continúa trabajando y conserva la esperanza de construir un futuro mejor para ella y su hijo.