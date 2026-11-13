La dolorosa interna familiar de Marcos Camino que resurgió tras su muerte

El fallecimiento de Marcos Camino, líder histórico de Los Palmeras, reabrió una profunda interna familiar que permanecía latente. Juan Etchegoyen sacó a la luz en Mitre Live la historia de Silvina y Constanza, hija y nieta del músico, con quienes él había cortado todo contacto mucho antes de morir.

El periodista recordó una entrevista del año pasado donde la locutora santafesina aseguró que fue su padre quien eligió alejarse tras volver a casarse. En aquel diálogo, Silvina expresó el dolor que le generaba esta situación y fue tajante al afirmar: "No es nada nuevo esto de un varón que se separa y no tiene relación con la familia. Yo no estoy acostumbrada a mendigar nada".

A pesar de respetar la postura del acordeonista, la mujer aclaró que no pensaba perseguir afectos y explicó cómo vivió el tema su hija Constanza. Sobre la relación entre abuelo y nieta, Silvina reveló en su momento que la joven conocía toda la verdad y sentenció: "No le dice abuelo, no lo conoce y dice que no tiene interés".

Este miércoles, luego del velatorio del artista, Etchegoyen retomó el tema y brindó detalles sobre cómo perciben esta historia en la provincia. Al respecto, el conductor señaló: "Sé que ahora es incómodo hablar de esto pero él siempre fue esquivo tanto con su hija como con su nieta Constanza. Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él por todo este tema familiar".

El comunicador también explicó que buscó tener el testimonio actual de las protagonistas tras el deceso del referente de la cumbia santafesina. En ese sentido, concluyó: "Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar”.

La distancia quedó aún más expuesta cuando estalló el conflicto interno entre Los Palmeras y Cacho Deicas, momento en el que Silvina y Constanza tomaron partido por el cantante. Incluso, la hija de Camino se comunicó con el entorno del vocalista para seguir de cerca su estado de salud, dejando abierta una herida que hoy suma tensión en pleno duelo.