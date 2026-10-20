La dolorosa muerte que golpeó a El Polaco: “Te fuiste en mis manos”

Ezequiel Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, atraviesa un momento muy difícil tras la dolorosa muerte de su querida abuela. El reconocido cantante de cumbia decidió volcar su profunda tristeza en las redes sociales para dedicarle unas palabras muy especiales a una de las personas más importantes de toda su vida personal. En su cuenta oficial de Instagram compartió una fotografía muy íntima donde se lo puede ver sosteniendo la mano de su familiar en un gesto de amor incondicional y absoluto.

A través de la conmovedora publicación digital, el músico Ezequiel Cwirkaluk le agradeció todo lo que hizo por él y por el resto de la familia a lo largo de los años. El artista también se refirió a su presente cotidiano al mencionar cómo hace para no ponerse celoso de Barby Silenzi mientras transita este duro momento. Con total sinceridad afirmó que el fuerte vínculo afectivo que los unía permanecerá intacto para siempre y aseguró “Te voy a amar toda la vida abuelita hermosa”.

Una de las frases más desgarradoras del mensaje escrito por Ezequiel Cwirkaluk reveló detalles muy íntimos de la partida cuando expresó “Te fuiste en mis manos y ahora estás con papi, el abuelo y el tío”. El cantante que hace poco tiempo logró un gran éxito en su carrera profesional también le deseó descanso después de atravesar un período difícil con su salud al señalar “Ya está, basta de sufrir”. Cabe destacar que el popular referente de la movida tropical ya había sufrido la pérdida de su abuelo hace pocas semanas generando enorme tristeza en todos sus fieles seguidores.