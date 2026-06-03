La dolorosa muerte que golpeó a Silvina Escudero a poco de separarse

Silvina Escudero enfrenta un momento de extrema sensibilidad tras confirmarse la muerte de Mulata, su fiel compañera durante 16 años. Este golpe ocurre apenas dos meses después de su ruptura con Federico, con quien compartió una relación de 9 años. A través de sus redes sociales, la bailarina abrió su intimidad para homenajear a quien estuvo a su lado en sus momentos más importantes.

Al recordar el inicio de su vínculo, la locutora señaló que "Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte" mientras reflexionaba sobre el tiempo transcurrido. Para ella, la presencia de su perra fue fundamental para transitar el día a día ya que "Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos" confesó con mucha emoción.

El recorrido juntas comenzó cuando la conductora inició su etapa de independencia. "Miro para atrás y estás en cada historia. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7" escribió sobre esa etapa de crecimiento laboral. Además, destacó que "Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor" reconociendo el sostén que significaba el animal.

La tristeza de Silvina se manifestó en frases cargadas de sentimiento al expresar que "Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos" y recordar que el animal "Fuiste la pionera de esta manada y aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron" dentro de su hogar. A pesar del vacío, intenta buscar consuelo en la idea de un reencuentro futuro manifestando que "Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar".

El cambio de rutina será el desafío más grande para la artista en este presente complejo. "Que difícil va a ser no tener tus besos diarios, no verte, no abrazarte, no tenerte. Aún no caigo en esta nueva realidad" admitió ante sus seguidores. Para cerrar su homenaje, dejó una promesa de afecto eterno asegurando que "Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad".