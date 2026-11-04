La dolorosa pérdida que golpea a Graciela Alfano y la dejó destrozada

Graciela Alfano atraviesa un momento desgarrador tras confirmed la muerte de su querida mascota Beni. La reconocida exvedette volcó sus sentimientos en las redes sociales para dedicarle unas palabras de afecto al animal que la acompañó durante más de una década. El cuadro de salud del canino se complicó seriamente en los últimos meses debido a un tumor avanzado en una zona irreparable.

A pesar de que Graciela Alfano buscó la opinión de diversos especialistas médicos e inició un tratamiento complejo para intentar revertir la situación, las alternativas veterinarias no alcanzaron. La diva había rescatado a Beni hace más de 10 años en una situación extrema de vulnerabilidad. El animal presentaba secuelas muy graves en su rostro y en la vista producto de brutales abusos físicos.

Al recordar la historia de su mascota, la propia celebridad rememoró las condiciones en las que llegó a su vida al señalar que “Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenia terror pero lo cuidamos mucho”. La emotiva despedida concluyó en su perfil oficial con imágenes del recuerdo y un mensaje final que decía “Por siempre en nuestros corazones. Ya estás en el puente del arcoiris”.