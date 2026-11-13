La Dominguera reúne a bailarines cada domingo con salsa y bachata en San Juan

Un grupo de amigos convirtió su pasión por los ritmos latinos en una propuesta abierta a toda la comunidad. Se trata de La Dominguera, un espacio que reúne cada domingo a unas 50 o 60 personas en el arco del Teatro del Bicentenario para bailar salsa y bachata, compartir y disfrutar al aire libre. En diálogo con La Dominguera, Florencia Castillo y Hernán Molina contaron cómo nació la iniciativa, cuáles son sus actividades y cómo pueden sumarse quienes quieran participar.

"La idea nació entre amigos. Queríamos tener un espacio donde pudiéramos disfrutar, expresarnos, bailar y compartir. Buscábamos un lugar donde la gente pudiera pasar un buen momento al aire libre, entre amigos y en familia, al menos una vez por semana", explicó Molina sobre los comienzos del grupo.

Los encuentros se realizan habitualmente los domingos, desde las 19 hasta las 22, en el arco del Teatro del Bicentenario. La convocatoria es gratuita y no requiere inscripción previa. "La idea es que la gente pueda acercarse, compartir una merienda o unos mates y después quedarse a bailar un rato. Nos reunimos en el arco para no obstaculizar la entrada del Teatro", detalló.

Una invitación sin requisitos

La propuesta está abierta tanto a quienes tienen experiencia como a quienes nunca tomaron una clase de baile. Tampoco es necesario asistir acompañado. "Cualquier persona puede acercarse y compartir con nosotros. No hace falta saber bailar ni venir en pareja. Muchas personas llegan solas y acá pueden encontrar con quién bailar", señaló Molina.

Además, los integrantes del grupo buscan acompañar a quienes quieren aprender. Para eso, organizan sorteos y, en algunas ocasiones, brindan clases de pasos básicos que permiten familiarizarse con los movimientos de la salsa y la bachata.

"También podemos orientar a quienes quieran empezar a tomar clases, acercarles información de profesores que participan o recomendarles academias donde puedan seguir aprendiendo", agregó.

Salsa y bachata con años de experiencia

Detrás de La Dominguera hay una trayectoria vinculada a los ritmos latinos. Molina contó que lleva aproximadamente 22 años bailando, mientras que Castillo suma alrededor de 15 años de experiencia.

"Antes mi fuerte era la bachata y ahora es la salsa. Los gustos van cambiando, pero ambos ritmos forman parte de lo que hacemos", comentó Molina. También recordó que anteriormente se desempeñaba como profesor, aunque actualmente ya no ejerce esa actividad.

Dónde consultar los próximos encuentros

Aunque el punto habitual de reunión es el arco del Teatro del Bicentenario, en ocasiones las juntadas pueden trasladarse a otras plazas por diferentes motivos. Desde la organización informan esos cambios a través de sus redes sociales.

Quienes quieran participar pueden buscar al grupo en Instagram como @ladominguera26. "Nos reunimos todos los domingos y esperamos a quienes quieran acercarse, conocernos y compartir un momento de baile", expresó Molina.

La invitación no distingue entre bailarines experimentados y principiantes: el objetivo es sumar personas que quieran disfrutar de la música, aprender nuevos pasos y encontrar en el baile una oportunidad para compartir.