La drástica de Tini Stoessel que golpeó a De Paul a poco de su casamiento

En plena cuenta regresiva para su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel atraviesa una etapa de profundas definiciones tanto en su intimidad como en el manejo de su carrera. La cantante lleva adelante una compleja negociación patrimonial con Alejandro Stoessel en medio de rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Los detalles de estas conversaciones fueron expuestos por Yanina Latorre durante la emisión del ciclo SQP por la pantalla de América TV.

De acuerdo con el relato de la panelista, las partes aún no estamparon su firma en ningún documento legal, pero ya circula un borrador preliminar para dividir los bienes. La propuesta económica impulsada por la intérprete establece una distribución del 70 por ciento del capital para ella y el 30 por ciento restante para su progenitor. “No hay acuerdo firmado pero todavía hay cosas que no se terminan de arreglar. Hay un borrador que Tini le ofrece al padre, que es un 70 para ella y un 30 para él. No son los números exactos pero es un acercamiento”, explicó la conductora televisiva sobre los porcentajes en danza.

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta oferta radica en el destino de los bienes raíces que pertenecen al patrimonio familiar. Según trascendió en el programa televisivo, la artista estaría decidida a ceder la casi totalidad de los inmuebles con el único objetivo de dar por terminadas las disputas financieras. “Tini se quedaría con su casa de San Isidro, la nueva de ella y todas las demás propiedades lo deja todo, renuncia a todo. Ella se queda con el dinero en efectivo que sería un 70 por ciento”, puntualizó Latorre respecto a la radical postura de la joven estrella.

Con esta maniobra, la vocalista pretende independizar definitivamente su economía personal de la estructura familiar y retomar el mando total sobre sus ingresos. Sin embargo, la rúbrica final del convenio se encuentra demorada debido a una exigencia específica planteada por el empresario televisivo para aceptar los términos. El productor pretende quedar completamente blindado ante eventuales demandas legales que pudieran surgir en el futuro.

La traba principal radica en que el entorno de la cantante se niega a garantizar esa inmunidad jurídica debido a supuestas desprolijidades administrativas detectadas previamente. “Él pone como condición de firmar el acuerdo que se deslinda de cualquier acuerdo posterior y asegurarse de que no haya reclamos. Eso no se lo pueden afirmar porque hay varias irregularidades”, detalló la periodista en el ciclo de América TV, dejando en claro que el conflicto excede el reparto de dinero en efectivo.

El entramado financiero incluye también diversas firmas comerciales que figuran bajo la titularidad de Alejandro Stoessel, sumado a compromisos vigentes con auspiciantes. “Estamos hablando de sociedades, de contratos, de publicidades. Hay muchas sociedades a nombre de Alejandro Stoessel”, subrayó Latorre al enumerar los puntos pendientes de resolución. A este panorama se suma la necesaria renegociación del vínculo de la artista con su sello discográfico y el reacomodamiento de todos sus contratos publicitarios.

Por último, la comunicadora reveló que hace unos 45 días el productor intentó restablecer el diálogo directo con su hija para limar asperezas personales. No obstante, sus esfuerzos resultaron infructuosos porque la cantante lo mantiene bloqueado en su teléfono celular y evita atender sus llamadas. Ante esa negativa, el empresario habría buscado intermediar a través de Rodrigo De Paul, pero el contacto con el futbolista tampoco prosperó para destrabar el distanciamiento familiar.