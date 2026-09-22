La drástica decisión de Tini sobre su boda que habría enfurecido a su mamá

Nuevos detalles salieron a la luz sobre los preparativos para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, en medio de un clima de marcada distancia entre la artista y sus progenitores, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. El foco de la controversia gira alrededor de la nómina de asistentes para las distintas etapas de la celebración.

En el programa Intrusos revelaron que el malestar de la madre de la intérprete habría surgido a raíz de un gesto puntual con una persona allegada. “Se especula mucho sobre la invitación de Tini a los padres en el casamiento”, señalaron en el ciclo televisivo, donde añadieron que “lo que circula en las últimas horas es que Tini habría invitado a una amiga de la familia, especialmente de Mariana, que es la mamá de Tini, al casamiento”.

Esa novedad provocó una reacción inmediata por parte de Muzlera al tomar conocimiento sobre el envío del pase para el festejo. “Mariana, cuando se entera de esta situación, la llama y le manda un mensaje muy enojada advirtièndole que no vaya al casamiento”, precisaron durante la emisión para describir el origen de este choque.

A este panorama se sumó la información brindada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda respecto de la organización de la jornada y el acceso según el grado de cercanía con la pareja. Según detalló la comunicadora: “Casi todos los famosos como Susana Giménez están invitados a la noche, con 300 personas. A la tarde, son pocos, los que duerman ahí, familiares muy allegados”.

Respecto de la presencia de los padres en la fiesta íntima, Latorre lanzó: “Obviamente, la mamá y el papá de Tini por ahora no están invitados”, y cerró: “Y el hermano todavía no lo sé”. En tanto, trascendió que los padres de la cantante pretenden recuperar el vínculo, aunque consideran que el deportista la manipula.