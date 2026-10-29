La drástica decisión que lo cambia todo para la China Suárez y Mauro Icardi

La actriz China Suárez y el futbolista Mauro Icardi decidieron apostar por la estabilidad en Argentina tras regresar de sus viajes por Estados Unidos y México. Luego de varios meses fuera y de transitar una etapa de incertidumbre laboral para el deportista, la pareja reorganizó su vida familiar en Buenos Aires de manera definitiva.

En medio de las especulaciones sobre el próximo destino profesional del delantero, la prioridad pasó por la educación de los niños. Natalie Weber reveló en el programa Intrusos de América Tv que la actriz realizó los trámites correspondientes para que sus hijos regresen a la misma institución educativa a la que asistían antes de instalarse en Turquía.

La panelista detalló que la artista ya retomó el vínculo con la comunidad educativa al manifestar que "ella ya habló en el chat de madres, todo, ya está incluida nuevamente en el colegio". Durante los meses previos, los menores continuaron con su formación académica mediante clases particulares dictadas en su domicilio particular en "la casa de los sueños".

Este movimiento logístico generó diversas especulaciones en el ámbito mediático respecto a la permanencia de la familia en territorio nacional. El conductor Rodrigo Lussich analizó que "eso haría pensar que no se van a ir del país porque él no consigue el club", marcando un freno temporal a una posible mudanza al exterior.

Por su parte, el futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa sin definiciones concretas tras finalizar su vínculo contractual con el Galatasaray a finales de junio. La prolongada inactividad deportiva mantiene abierta la incógnita sobre dónde continuará su carrera, mientras Natalie Weber aseguró que "por ahora no hay novedades", lo que confirma que permanecerán en el país.