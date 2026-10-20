La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand por su salud

Tras superar una delicada internación por una fuerte neumonía bacteriana, la salud de Mirtha Legrand es la máxima prioridad para su círculo íntimo. Con noventa y nueve años y en medio de un clima con bajas temperaturas, su familia decidió protegerla al extremo para evitar cualquier riesgo que pueda afectar su bienestar actual.

Nacho Viale, al frente de estas cuestiones y tras analizarlo con Marcela Tinayre, consideró que es lo mejor por su bien. "Mirtha por ahora no vuelve a la televisión, está confirmed. Desde el entorno de Mirtha, por ahora no vuelve. Se había dicho que tal vez una cena a fin de año, a principios de diciembre. O sea, octubre, olvídense", reveló Gustavo Méndez en La Mañana de Moria.

Además de posponer su regreso televisivo, su entorno le impuso una tajante medida en su vida cotidiana para resguardarla por completo. "También lo que me cuentan es que tiene prohibidas las salidas. Ella ama ir al Teatro Colón, a las obras de teatro", sentenció el periodista respecto a las restricciones impuestas.

A la par de todo también está Juana Viale, su nieta, que desde la ausencia de su abuela se hizo cargo de su programa durante los sábados a la noche y los domingos. Aunque la posibilidad de verla nuevamente al frente de su histórica mesa sigue latente, la decisión es evitar cualquier situación de riesgo.