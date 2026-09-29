La drástica medida que tomaría Tini Stoessel contra su padre si no hay acuerdo

La interna patrimonial entre Tini Stoessel y su padre escala en tensión tras no lograr un punto de encuentro económico. El conflicto por la auditoría sobre las finanzas de la artista mantiene a ambas partes distanciadas mientras se busca acordar el destino de más de $70.000.000 de dólares. La cantante pretende retener el 70% del dinero acumulado a lo largo de su trayectoria profesional.

Ante la falta de avances en las conversaciones directas, la cantante evalúa llevar el reclamo a los tribunales. Ángel de Brito aseguró: “De no haber acuerdo entre ambas partes, que todavía no está cerca, podría haber juicios contra su padre”. Las acciones contemplarían demandas por malversación de fondos y explotación infantil en caso de que las negociaciones fracasen de forma definitiva.

Desde el sector del representante legal aseguran haber aceptado los requisitos solicitados inicialmente, responsabilizando a la parte contraria por la falta de firma. “Los abogados de su hija no contestaron por eso no se cierra el acuerdo”, contó el periodista. Por otro lado, la versión de que la joven carece de liquidez fue desmentida en las últimas horas, descartando que no pueda disponer de sus propios recursos financieros para consumos personales.