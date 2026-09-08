El tenista argentino Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollers lograron una gran victoria. Se clasificaron para los cuartos de final del US Open tras superar a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni por 6-3 y 6-3 en una hora y 23 minutos de juego.

Los campeones defensores del certamen de Flushing Meadows no detienen su marcha en el torneo. Zeballos, de 41 años y número 3° del ranking mundial de dobles, junto a Granollers, de 40 años y 4° del escalafón, mostraron una gran efectividad en la cancha.

Desarrollo del partido y estadísticas

Durante el primer parcial, la dupla experimentada aprovechó las oportunidades y quebró el servicio de sus rivales para adelantarse por 6-3. En el segundo set mantuvieron la solidez y con un nuevo quiebre sellaron el triunfo definitivo por otro 6-3.

Las estadísticas oficiales reflejaron un 67% de efectividad con el primer servicio y el 81% de los puntos ganados con ese golpe. Además, concretaron tres break points y salvaron las tres situaciones de riesgo que concedieron a lo largo del encuentro.

El próximo cruce y la clasificación a Turín

Por un lugar en las semifinales del torneo estadounidense, la pareja se medirá ante los ganadores del cruce entre la dupla norteamericana y la conformada por Joe Salisbury y Rajeev Ram.

Tras alcanzar esta instancia decisiva, Zeballos y Granollers se aseguraron matemáticamente un lugar en el prestigioso ATP Finals por séptima temporada consecutiva. El certamen de cierre de año se disputará en el Inalpi Arena de Turín del 15 al 22 de noviembre.

Una temporada exitosa y regular

El marplatense y el barcelonés acumulan 31 victorias en lo que va de la temporada. Su título más resonante del año se produjo en Roland Garros, donde levantaron el trofeo.

La alianza consolidada en 2019 ya suma 16 títulos ATP en su exitoso historial. Entre sus mayores logros destacan las coronas de Grand Slam y ocho trofeos de categoría Masters 1000.