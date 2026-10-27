La dura condición de Rocío Robles que rompió su relación con Adrián Suar

Rocío Robles y Adrián Suar atraviesan un gran momento personal y ella se destaca con fuerza en MasterChef Celebrity, el formato culinario más exitoso de la pantalla. Lo llamativo de su paso por el ciclo es que se emite en el canal competidor directo de la señal donde trabaja su pareja. Sin embargo lejos de generar tensiones laborales la bailarina reveló que él sigue de cerca el programa y explicó con humor los motivos de esa exigencia diaria.

Durante su paso por el stream oficial del envío Rocío Robles y Adrián Suar fueron tema de conversación obligado cuando ella confesó una particular condición que le impone al productor. Entre risas y sin filtro la participante disparó una frase contundente sobre los gustos cinematográficos de su novio y justificó su postura televisiva. El diálogo dejó en evidencia la complicidad que mantiene la pareja más allá de los compromisos profesionales que cada uno tiene en los medios de comunicación.

La mediática expresó sin vueltas "Él está obligado a mirar. Yo lo acompañé en todos sus proyectos, él tiene que ver los míos. Me ha hecho ver películas espantosas", sobre la dinámica con su novio. Aunque no dio títulos precisos sobre cuáles considera de esa forma la declaración generó risas inmediatas entre los seguidores del programa digital que siguen minuto a minuto las alternativas del concurso.

Para suavizar sus dichos Rocío Robles y Adrián Suar suman beneficios culinarios gracias a los conocimientos que ella adquiere semana a semana en las cocinas más famosas. Cabe recordar que el propio productor había expresado su apoyo incondicional en una entrevista reciente donde destacó el talento gastronómico de su novia. Con medallas obtenidas y buenos comentarios del jurado la concursante transita un camino firme mientras combines su romance con el show televisivo.