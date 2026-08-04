La dura confesión de Iliana Calabró sobre su novio que está en estado grave

Iliana Calabró rompió el silencio sobre el estado de salud de Luis Alberto De Stefano, quien permanece en cuidados intensivos desde la semana pasada. En una conversación con Puro Show desde la puerta de la clínica Los Arcos, la actriz compartió un mensaje de optimismo al notar signos favorables en la recuperación de su pareja. Ella expresó su gratitud por el cariño de la gente y afirmó "Gracias a todos por preocuparse. Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción" al referirse a la fortaleza de su novio.

El cuadro clínico se originó por una neumonía que se complicó debido a una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que el paciente padece hace tiempo. Durante la entrevista con el cronista Walter Walle Leiva, Calabró aclaró que esta condición respiratoria ya era tratada previamente.

Al ser consultada sobre la preexistencia del EPOC, ella respondió "Sí, desde hace muchos años ya. Así que bueno, con estos antecedentes es que lo internaron" justificando la decisión de los médicos.

La gravedad del asunto fue revelada inicialmente por Pepe Ochoa en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito. El panelista comunicó la noticia al aire señalando "Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave". Además, detalló que el equipo médico trabaja para estabilizarlo mientras se encuentra intubado.

Según Ochoa, "Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico".

De Stefano había ingresado al centro de salud hace una semana por un motivo aparente menor que luego se agravó. El periodista relató que "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar".

No obstante, el panorama actual muestra una evolución positiva tras el fin de semana. Antes de volver a ingresar para acompañar a su pareja, la actriz brindó una noticia alentadora y confirmó "Mejor. Mejoró levemente, mejoría del viernes a hoy" sobre el estado general del empresario.