La dura confesión de un famoso sobre la relación que tiene con su exmujer

Durante su paso por el programa televisivo Almorzando con Juana, el reconocido artista repasó aspectos desconocidos de su privacidad y sorprendió al público al detallar la excelente sintonía que conserva con Jimena, la madre de su hijo Filippo Di Santo. A pesar de estar distanciados desde hace tiempo, la experta en moda sigue desempeñando un papel clave en la cotidianeidad del intérprete.

Al ser indagado sobre el origen de su impronta personal y su vestuario impecable, la figura de las telenovelas detalló que proviene de una familia vinculada al diseño. En ese sentido, destacó que su madre era estilista y su abuela modista, lo que moldeó su afición por la indumentaria. En esa misma línea, remarcó la importancia de la madre de su hijo en sus elecciones diarias y declaró: "Mi ex mujer es estilista, le mando un saludo y siempre me asesora hasta el día de hoy".

El diálogo también se adentró en sus gustos personales, donde admitió su inclinación por la ropa unisex por encima de otros pasiones tradicionales. Durante la charla, el invitado profundizó sobre su gusto por la moda y lanzó: "A mí no me gustan los autos, me gusta la ropa. Me siento triste y me compro un vestido. Tengo un montón de polleras".

Finalmente, al reflexionar sobre su situación sentimental y la posibilidad de rehacer su vida bajo un mismo techo, el galán fue contundente sobre sus límites actuales. Respecto a la idea de compartir hogar con una nueva pareja en el futuro, manifestó: "No estoy en pareja pero conviví por mucho tiempo, no creo que vuelva a convivir. Es difícil la convivencia...no dije imposible". De este modo, dejó claro que prefiere mantener la armonía actual y la crianza compartida sin apresurar los pasos hacia una nueva cohabitación.