La dura decisión de la China Suárez sobre su futuro por culpa de Icardi

El panorama profesional de la pareja atraviesa semanas de pura incertidumbre. Luego de cerrar su etapa laboral en el Galatasaray, los dos permanecen en territorio argentino analizando los próximos pasos a seguir. A pesar de contar con varias propuestas para sumarse a producciones audiovisuales, la actriz optó por postergar cualquier compromiso formal hasta conocer dónde continuará la carrera del deportista.

Esta postura fue detallada por el periodista Gustavo Méndez durante una emisión de La Posta del Espectáculo. "Tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro", explicó el comunicador al referirse a las prioridades de la artista.

La paralización de la agenda laboral responde de manera directa a la falta de definiciones sobre el club al que se sumará el delantero. Si bien en este mercado de pases circularon distintas versiones sobre posibles destinos en ligas como la española, la griega o la italiana, su agente Elio Pino aún gestiona las negociaciones para concretar el traspaso en Europa.

Dentro de las alternativas disponibles, el atacante prioriza un eventual retorno a la Serie A italiana. La intención responde a su vínculo personal con ese país, la nacionalidad que comparte con sus hijas y la conveniencia legal en el marco de sus trámites de restitución internacional.

El paso de las semanas impone tiempos diferentes para cada uno. Mientras ella conserva un perfil demandado en la actuación que le permite pausar su actividad sin comprometer futuras contrataciones, el jugador suma 3 meses sin competencia oficial. Aunque mantiene sus rutinas de entrenamiento físico de forma particular, la falta de continuidad en un plantel profesional resulta un factor clave para su cotización en el mercado futbolístico actual.