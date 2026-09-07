La dura decisión de Oriana Sabatini que afectó de lleno a Paulo Dybala

La artista argentina dio un giro radical a su apariencia tras atravesar un período de marcados acontecimientos en su vida personal y profesional. En una temporada atravesada por la llegada de su primera hija, el lanzamiento de su primer libro y su vida matrimonial con Paulo Dybala, la hija de Catherine Fulop decidió cortar su cabello por encima de los hombros y adoptar una tonalidad más clara, distanciándose del tono oscuro y largo que mantenía desde la gestación. La transformación responde al deseo explícito de dar cierre a una etapa para iniciar otra llena de cambios.

El impacto del nuevo estilo no pasó desapercibido en las plataformas digitales, donde el propio futbolista reaccionó con asombro al comentar “Perdón” junto a gestos de admiración. A la par, el público multiplicó las interacciones con expresiones dirigidas a la cantante como “Qué hermosa que es”, “todo le queda bien”, “no hay look que no te quede bien reina” y “es divina con cualquier color de pelo”. La propuesta estética sumó un maquillaje gótico con sombras plateadas, delineados profundos y labios perfilados en tono bordó con brillo.

En simultáneo con la renovación personal, la cantante celebró los primeros 180 días de vida de la beba con una fotografía frente al espejo en la que se la observa con la pequeña en brazos. En dicha publicación, la joven manifestó su asombro ante el paso del tiempo al expresar “No entiendo en qué momento pasaron seis meses, feliz cumplemés amor de mi vida!!!”. La escena doméstica permitió apreciar la vestimenta de la niña, compuesta por un body blanco, un short de jean y un peinado recogido.

Pese a la exposición de la emotiva postal, la pareja sostuvo la determinación estricta de no exhibir el rostro de Gia para preservar su identidad, cubriendo sus facciones con la figura de un corazón blanco, una conducta constante desde el nacimiento. La conmemoración de la beba sumó las afectuosas felicitaciones públicas de su tía Tiziana Sabatini y de su abuela Catherine Fulop.