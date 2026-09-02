La dura decisión de Tini Stoessel para que sus padres dejen de robarle

En medio del escándalo económico que involucra a su entorno más cercano, Tini Stoessel viajó a México para dar continuidad a las fechas programadas de su gira internacional Futttura Live World Tour. La artista se presenta este miércoles en la ciudad de Guadalajara y trascendió una firme postura que habría adoptado respecto al repertorio que presentará en el escenario.

La información fue brindada por el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, transmitido por la señal El Trece. De acuerdo con lo revelado por el cronista, la cantante habría resuelto no interpretar la canción "Pa", un tema que compuso para su padre, Alejandro Stoessel, en el que aborda el dolor y la preocupación experimentados durante la internación de gravedad que atravesó el productor en el año 2022.

Asimismo, el periodista sostuvo que la intérprete tampoco incluiría en su presentación el tema "Ángel", composición perteneciente a su material discográfico Un mechón de pelo. Dicha canción repasa vivencias de carácter personal y profesional de su progenitor, además de hacer mención al enfrentamiento legal que mantuvo con Marcelo Tinelli.

La determinación de la artista trasciende en un contexto de fuerte tensión, luego de que los resultados de una auditoría externa encargada por la propia cantante expusieran que no posee la participación legal ni el control de una porción sustancial de sus sociedades comerciales y de sus bienes patrimoniales.