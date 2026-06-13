La dura decisión de un juez que afectará profundamente a Mauro Icardi

Mauro Icardi se encuentra en una situación de alerta ante los avances en la causa judicial que lo enfrenta con Wanda Nara. El magistrado a cargo del caso, el juez Hagopian, evalúa una medida determinante relacionada con la falta de pago de la cuota alimentaria y las denuncias por no respetar el acuerdo de convivencia establecido para sus hijas. En este contexto, la periodista Nahiara Vecchio adelantó que "el juez Hagopian sacará una resolución judicial sin precedentes sobre la cuota alimentaria impaga".

La tensión legal se incrementó tras conocerse detalles sobre el régimen que regula la estadía de las niñas con su padre. La abogada Ana Rosenfeld confirmó un incumplimiento del acuerdo por sus hijas con Wanda Nara en medio de este escenario.

El pacto vigente contempla obligaciones específicas sobre la rutina escolar y los tratamientos médicos. Sobre este punto, Vecchio informó que "la defensa de Wanda denuncia que la hija mayor, Francesca, no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla".

Estos hechos representarían un quiebre en las condiciones fijadas por el Juzgado Civil 106. Además de la asistencia a actividades programadas, el futbolista debe asegurar que las menores mantengan contacto con su madre durante el tiempo que permanezcan con él.

El tribunal estableció una caución de ocho millones de pesos como garantía económica para asegurar el cumplimiento de las normativas. Esta suma se activaría de manera inmediata si se comprueban las faltas denunciadas por la empresaria. Actualmente, el expediente continúa abierto tanto por la disputa económica como por el bienestar de las hijas de la expareja.