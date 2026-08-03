La dura enfermedad de Soledad Silveyra: “Es muy difícil la cura”

Solita Silveyra regresó a la televisión tras un periodo de alejamiento de los medios de comunicación. A pesar de haber sido invitada a los Premios Pinti, la actriz no pudo asistir a la ceremonia. Durante su participación en el programa conducido por Mirtha Legrand, brindó precisiones sobre su situación personal actual.

Al ser consultada por su bienestar, Silveyra confesó que "No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto" para explicar el origen de su preocupación física.

El problema de salud comenzó a raíz de un accidente doméstico ocurrido tras un viaje de descanso. La intérprete recordó que "No quiero llorar, pero cuando Beto Brandoni se nos va, que estábamos haciendo ¿Quién es quién?, los dos solitos en el escenario durante un año y medio y con una relación fantástica, volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija" detallando el momento del tropiezo. Aquella caída tuvo consecuencias óseas severas que no fueron atendidas de manera inmediata debido a que su compañero de elenco prefería no suspender funciones teatrales.

Silveyra continuó su relato describiendo la gravedad de la lesión sufrida en su columna vertebral. La actriz señaló que "Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante 10 días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable" sobre el esfuerzo físico realizado. Esta situación derivó con el tiempo en un cuadro inflamatorio crónico que actualmente limita sus movimientos cotidianos.

En la actualidad, el proceso de recuperación médica avanza de forma pausada debido a la complejidad del diagnóstico en la zona de la cadera. Silveyra manifestó que "Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura. Me pongo un parche porque me iba a quedar sin estómago y me alivia mucho. Tengo que hacer gimnasia, poner voluntad, pero es complicado, no puedo" reflejando la complejidad de su tratamiento.