En la antesala de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Ronaldo Nazário dejó una de las declaraciones más resonantes sobre el presente de Cristiano Ronaldo. El exdelantero brasileño consideró que el portugués ya no está en condiciones físicas de competir al máximo nivel en una Copa del Mundo.

Durante una entrevista, el bicampeón mundial con Brasil reflexionó sobre el desgaste que provoca el paso del tiempo en los futbolistas y aseguró que, más allá del talento, llega un momento en el que el cuerpo impone sus propios límites. "El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo", afirmó.

Luego fue todavía más contundente al referirse al nivel competitivo del atacante de 41 años. "Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita, pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto", sostuvo.

Ronaldo también explicó que atravesó una situación similar al final de su carrera y aseguró que, aunque la cabeza mantenga intactas las ganas de competir, el físico termina marcando el límite. "Con toda nuestra pasión y nuestro amor por el fútbol queremos seguir jugando, pero al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar", expresó.

El futuro de Cristiano, una incógnita

Portugal quedó eliminado del Mundial en los octavos de final tras caer por 1 a 0 frente a España, en lo que pudo haber sido la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el delantero de Al-Nassr todavía no confirmó su retiro de la selección portuguesa y continúan las especulaciones sobre una posible presencia en la Eurocopa 2028.

En este Mundial, Cristiano convirtió tres goles: dos frente a Uzbekistán durante la fase de grupos y otro ante Croacia en los dieciseisavos de final.

A sus 41 años, el portugués mantiene además un objetivo personal que aún lo motiva: alcanzar la histórica cifra de 1.000 goles oficiales como futbolista profesional.