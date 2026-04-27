La dura reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet en los Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro de la Moda se transformó en un escenario de momentos imprevistos y situaciones que rápidamente se volvieron virales. El foco de atención se centró en la categoría de Mejor estilo femenino en big show, donde la competencia era feroz. En ese grupo aparecían figuras de peso como Lali por su labor en La Voz Argentina, Wanda Nara representando a MasterChef Celebrity y la experimentada Carolina Ardohain por su rol en Los 8 escalones. Sin embargo, el veredicto del jurado rompió con todos los pronósticos previos que daban como favorita a la conductora pampeana.

Cuando se anunció que Sofía Gonet era la flamante ganadora por su participación en MasterChef Celebrity, la sorpresa invadió el salón. La influencer, visiblemente impactada por el resultado, comenzó su recorrido hacia el escenario para retirar su estatuilla. Fue en ese trayecto donde las cámaras de la transmisión oficial captaron un movimiento inesperado. Lejos de mostrarse distante o afectada por la derrota, Pampita se levantó de su asiento en la primera fila para celebrar el logro de su colega.

La modelo no solo le dedicó un grito de aliento a la joven ganadora mientras pasaba a su lado, sino que también extendió sus brazos para felicitarla de forma genuina. Ese instante de reconocimiento fue interpretado por los presentes como una gran muestra de humildad profesional que no pasó desapercibida en el ambiente.

A pesar de ese trago amargo inicial, la noche terminó con una sonrisa para Ardohain. La conductora tuvo su revancha personal al ser elegida como la ganadora en la terna de Mejor estilo en redes. Al subir a recibir su premio, el público presente la reconoció con una ovación cerrada que equilibró las emociones de una velada inolvidable para la industria de la moda.