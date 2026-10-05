La dura revelación de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale volvió a ponerse al frente del programa de Mirtha Legrand y aprovechó la ocasión para actualizar las novedades sobre el estado de la diva. La conductora respondió a la consulta de Barbie Simons, una de las comensales de la velada, sobre la evolución de la salud de su abuela en el sanatorio Mater Dei.

Durante la emisión de La noche de Mirtha, la presentadora explicó que la diva ya se encuentra instalada en una habitación común y que atraviesa la recuperación de forma progresiva. Manifestó que el cuadro muestra mejorías constantes con el paso de las horas y llevó tranquilidad a la audiencia que sigue atenta la situación.

Al ser consultada sobre el estado de ánimo de la legendaria figura de la televisión argentina, Viale no dudó en dar una respuesta honesta sobre el temperamento de su familiar. Tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande, expresó ante los invitados de la mesa.

Asimismo, la conductora reveló entre risas que la diva sigue la transmisión en vivo desde la clínica y que suele hacerle devoluciones al finalizar el ciclo. Nos está mirando y después me viene la bajada de línea, aclaró antes de remarcar que siempre recibe comentarios positivos y palabras cariñosas de parte de la matriarca.