La durísima confesión de Cami Mayan sobre Alexis Mac Allister

Camila Mayan compartió detalles sobre el camino que la llevó a presentarse ante la Justicia para solicitar una compensación tras su ruptura con Alexis MacAllister. En una entrevista con Infobae, la influencer, quien consolidó su perfil en el streaming y las redes sociales, describió el desafío de iniciar un reclamo contra un deportista de relevancia internacional y un entorno influyente.

Según relató, "Mi pensamiento fue: 'Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, un futbolista, campeón del mundo, que además viene de una familia de futbolistas y política'. Yo era una hormiguita al lado de un gigante. ¿Por eso tenía que dejar de reclamar? ¿En qué lugar me ponía si por ser la parte más chica dejaba de reclamar algo que me correspondía?".

A pesar de las críticas recibidas en redes sociales, la joven sostuvo que su postura se fundamenta en los derechos legales que la respaldan tras haber convivido con el futbolista. Al respecto, manifestó que "Me han criticado mucho por esto, pero existe una ley que lo ampara y dice que hay un plazo de seis meses cuando se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo al mes de separarme no podía pensar en eso, pero llegó un momento en el que pensé que hacer eso me correspondía, no había razón para no hacerlo. En todo caso, si no me correspondía que me lo diga quien se encargue de hacerlo".

El quiebre de la relación de cinco años, que incluyó la compañía de Mayan durante la consagración en el Mundial de Qatar 2022, derivó en un escándalo mediático cuando MacAllister oficializó su vínculo con Ailén Cova. En sus declaraciones, la influencer admitió que el mayor impacto emocional no provino de la desilusión general, sino de la cercanía de quien causó el daño. "Uno cree que lo que más duele es la decepción del otro, pero en realidad lo que más duele es cuando te das cuenta que alguien tan cercano te puede hacer sufrir", expresó al recordar aquel periodo.

En la actualidad, tras más de dos años del distanciamiento, la joven destaca su desarrollo profesional en Argentina como resultado de este proceso de cambio forzado. "Creo que cada uno está en el lugar que quiere y puede estar. Si me quedaba en el lugar en el que estaba antes no hubiera construido todo lo que construí hoy. Si yo seguía en pareja con él no hubiese llegado hasta acá", analizó sobre su presente.

Mayan concluyó su testimonio señalando la incompatibilidad de sus proyectos individuales con su vida anterior: "En ese momento creía que todo podía convivir, tener mi carrera y mis cosas y estar en pareja. Con el tiempo me di cuenta que había cosas que no eran compatibles. Si no me iba de ahí, o si no me expulsaban de ahí, no hubiese construido todo lo que hago hoy, y eso es lo que me deja más contenta".