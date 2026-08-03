La durísima confesión de Dalma Maradona sobre Messi y el Mundial perdido

Dalma Maradona compartió públicamente las vivencias y sentimientos que le dejó el paso del Mundial, brindando definiciones que captaron la atención de los seguidores del fútbol. La actriz destacó que, aunque muchos señalan el partido por el título como el momento cumbre, para ella hubo un enfrentamiento previo que tuvo un peso simbólico superior por la historia familiar y deportiva que representa.

Al recordar su experiencia en el certamen, la hija de Diego Maradona señaló que "Por suerte me invitaron a ver Argentina-Inglaterra y fue hermosísimo". Respecto a ese cruce cargado de significado, la protagonista fue tajante al expresar que "Para mí esa fue la final", destacando la carga emotiva que sintió en las tribunas. Durante aquella jornada, una bandera en particular captó su atención y con el tiempo adquirió un valor mayor.

Sobre ese instante, relató que "Lo vi en la cancha, aunque no lo viví como después, cuando uno cae y se da cuenta de lo que pasó. En ese momento era la euforia por haber ganado el partido". Según su mirada, "Pensé que esa bandera fue muy emocionante. Para mí fue una de las cosas más emocionantes de todo el Mundial", un torneo al que calificó como "intenso, muy intenso".

En otro punto de su relato, la actriz se encargó de desmentir versiones que circulaban en plataformas digitales sobre una supuesta mala relación con el capitán de la Selección Argentina. Dalma explicó su postura frente a las noticias falsas diciendo que "Mirá, te digo la verdad: yo a él no lo conozco, entonces nunca le escribiría ni me parecería correcto molestarlo. Pero cuando empezaron a aparecer posteos míos diciendo que yo hablaba mal de él, esas fake news, la verdad es que no sé si me las hacen porque yo salgo a contestar y aclarar que es mentira".

Para resolver el malentendido, decidió contactar a un integrante del círculo íntimo del futbolista. "Sí me comuniqué con su hermana, con quien tengo más relación, y le dije: 'Por favor, no crean eso'", reveló la entrevistada. La respuesta que recibió le trajo alivio a la situación, ya que le manifestaron que "No, nadie cree esos posteos fantasma. Ni te preocupes ni salgas a aclararlo si es por nosotros".

Finalmente, al ser consultada sobre la mítica frase de su padre "me cortaron las piernas", Dalma fijó una posición clara respecto a la entrega de los deportistas en instancias decisivas. La actriz manifestó que "Yo no creo que nadie vaya para atrás en una final del mundo por nada. Esa es mi opinión. Después puede haber otras opiniones, pero pienso que ningún jugador de fútbol iría para atrás en una final del mundo, por más que le digan lo que le digan", descartando cualquier teoría sobre falta de compromiso en un partido definitorio.