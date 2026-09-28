La durísima confesión de Evangelina Anderson sobre el acoso que sufrió

El cruce televisivo que expuso una grave situación personal tuvo sus repercusiones directas fuera de la pantalla. Evangelina Anderson brindó precisiones sobre el acoso que padeció de manera sostenida en su ámbito laboral, una pesadilla que comenzó a frenarse después de que Vero Lozano saliera a cruzar al sujeto públicamente durante una emisión de Telefe.

Luego del revuelo mediático, la panelista dio una nota para Desayuno Americano por la pantalla de América TV y explicó la importancia de la firme postura adoptada por su compañera de trabajo. "La verdad que se viralizó todo esto y uno toma consciencia del peligro de la situación. Conté mi experiencia en el programa de Vero y sinceramente me sentí muy protegida por el canal. El acosador me dejó de escribir a raíz de lo que hizo Vero en cámara, ella es muy sorora, siempre está defendiendo a las mujeres y gracias a lo que hizo esta persona no me escribió más", expresó al respecto.

Sobre la insistencia y los momentos incómodos que debió soportar durante meses, la modelo admitió el temor que sintió al darse cuenta de la presencia del acusado en los sitios que visitaba. "Esta persona se presentaba en varios lugares en los que yo estaba, fue heavy. Me pasó lo mismo que a Sofi, cuando la escuchaba parecía que era la misma persona. Es un tema, porque no sabes si se asustan y paran o si se ponen peor con el asunto", manifestó Anderson.

El descargo continuó con una reflexión respecto de las fallas institucionales y de contención legal frente a este tipo de conductas delictivas. "Estamos muy desprotegidos, ahora le dieron un botón antipánico a Sofi, pero a la sociedad le falta mucho en términos de salud mental, hay un vacío ahí. La Justicia no ayuda mucho con eso", apuntó al trazar un paralelismo entre su drama y lo vivido por la influencer Sofía Gonet.

Por último, la figura televisiva aclaró por qué prefirió guardar silencio durante un largo periodo y precisó las precauciones que debe tomar cotidianamente. "Yo ya denuncié a mi acosador, me estaba pasando en mi ámbito laboral. Primero avisé y después tuve que tener cuidado de no exponerme y de no estar en la calle sola. No voy a exponer la imagen de esta persona; esto está pasando desde la época de MasterChef y nunca lo dije porque escapo a que hablen de mí, pero esta vez me sentí reflejada por la Reini", cerró la panelista.

Por su parte, la propia Vero Lozano fue consultada sobre su firme intervención en el ciclo y el motivo por el cual decidió no callarse. La conductora confirmó además que el acusado fue desvinculado de su puesto de trabajo. "Había pasado en el ámbito laboral y yo no entendía cómo podía pasar adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad. Así que Eva me contó quién había sido y ya no está en el ámbito laboral", manifestó de forma contundente.

En ese sentido, la presentadora profundizó sobre la conducta de los varones ante estos episodios dentro de la sociedad. "Todas las mujeres hemos tenido alguien que nos ha acosado o ha tenido la intención de sobrepasarse, pero ningún varón tiene un amigo acosador", cuestionó Lozano.

"Algo está pasando para que esto esté naturalizado entre los varones. Yo lo dije para que la corte. A mí me ha pasado y yo los corto. Había alguien que venía a buscarme a la radio, un día salí con un hombre de seguridad y no volvió nunca más", concluyó la conductora sobre el episodio.