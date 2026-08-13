La durísima confesión de María Becerra sobre su novia: "Sufro un montón"

María Becerra y J Rei compartieron una transmisión en vivo a través de Instagram donde abordaron aspectos de su vida privada y salud emocional. Durante la charla, la intérprete destacó la importancia de su compañero en el día a día, especialmente tras enfrentar secuelas mentales luego de atravesar un embarazo ectópico en el que su vida corrió riesgo.

La artista describió situaciones específicas que padece antes de sus presentaciones. En relación a esto, confesó que "me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario, ¿viste? Claro. Porque bueno, yo en base a eso sufro un montón de cosas y todo, que me quedaron como secuelas mentales y todo. Y ese día, por ejemplo, yo estaba por subirme a un show, y sentía que tenía la presión baja".

Becerra profundizó sobre el origen de estos malestares físicos y cómo aprendió a reconocerlos con el tiempo. Al respecto explicó que "en realidad seguramente era un ataque de ansiedad, como que da siempre, o de pánico, por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear, o empiezo a tener náuseas. Pero es parte del ataque de ansiedad".

La joven resaltó el compromiso de J Rei para asistirla en esos momentos críticos. Sobre su dedicación, manifestó que "y la verdad es que con todo lo que él se arma para salir conmigo y todo, para cuidarme y todo, como que me salva un montón, de un montón de cosas".

Un punto destacado del relato fue la preparación del músico para prevenir cualquier inconveniente durante sus salidas. La cantante detalló que "te amo. Es que cuando a mí me da un ataque de ansiedad o de pánico, lo que sea, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturometro, un todo, pensando en mí".

Ante estas palabras, J Rei ratificó su postura de acompañamiento constante hacia su pareja. El joven le aseguró que "sí, mi amor, siempre va a ser así". Para finalizar el encuentro virtual, la vocalista remarcó la tranquilidad que le brinda este vínculo basado en la contención mutua. Becerra concluyó que "es re lindo, ¿entendés? Y me deja tranquila".