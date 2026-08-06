La durísima confesión de Pampita que puso en duda su relación con Pepa

Carolina Ardohain brindó precisiones sobre su actualidad emocional y los valores que rigen sus vínculos de pareja. En una conversación con la revista Caras, la modelo se refirió a sus expectativas personales y al vínculo que mantiene con Martín Pepa.

La conductora expresó que "no negocio la falta de lealtad y respeto. La claridad y transparencia es fundamental para mí. Yo siempre tuve el sueño de formar una familia y, cuando hablé de alma gemela, me refería a eso, a ese proyecto de vida que siempre imaginé. Pero no descarto que en algún momento ese modelo de familia suceda. Por mi forma de ser siempre voy a apostar al amor".

Respecto a su presente con el polista, trascendió que ambos realizaron su primera salida pública el 14 de mayo tras una reconciliación mediante una cena romántica que captó la atención de la prensa.

Sobre la dinámica de la relación y los motivos de sus idas y vueltas, se indicó que "cada tanto nos replanteamos todo". Al ser consultada sobre si su perspectiva afectiva sufrió modificaciones con el tiempo, la modelo aseguró que "no cambió nada en mi forma de vivir el amor. Yo siempre soy muy pasional y sincera". Estas definiciones surgen en un contexto donde la pareja busca consolidar un proyecto de vida compartido.