En una gala de MasterChef Celebrity dedicada a los canelones de la abuela según Virginia Lago, Wanda Nara y Elizabeth la Negra Vernaci conversaron sobre sus hijos y el pasado. La actriz invitada presentó su receta familiar y motivó una charla íntima entre ambas figuras. Al surgir el tema de qué cambiarían en sus vidas, la conductora recordó su diagnóstico de leucemia.

Vernaci le preguntó a Wanda Nara qué desearía que ocurriera y la conductora explicó por qué prefiere no alterar su historia. Con sinceridad, mencionó la leucemia que hizo pública en octubre de 2023 mediante sus redes sociales. La locutora acompañó la emoción de la noche y reflexionó sobre el rol de las madres frente a las adversidades.

“No soy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo y ¿si yo cambio algo y me espera un futuro mejor? Ni siquiera mi enfermedad, que me tocó a mí y no a mis hijos”, expresó Wanda Nara al aire. Frente a esas palabras, Vernaci respondió: “Cuando las cosas te pasan a vos y no a tus hijos, uno agradece”.

Wanda Nara había confirmado el 28 de octubre de 2023 que padecía leucemia al responder consultas de sus seguidores en Instagram, tras tomarse un tiempo para hablar del tema. Hacia fines de ese año difundió un informe de Fundaleu con fecha del 24 de octubre que detallaba leucemia mieloide crónica. Ese parte señalaba controles desde julio de 2023 y una evolución favorable con el tratamiento indicado.

En octubre de 2024, al charlar con Susana Giménez, relató que ingerir varias pastillas formaba parte de su rutina y que una de sus hijas solía acercarle agua y medicación. Allí sostuvo una idea similar a la que volvió a compartir en MasterChef Celebrity. “Si hay alguien en mi familia que tenía que pasar por algo así, me alegra que haya sido yo, porque soy la más fuerte”, dijo entonces.

El 12 de octubre de 2025, durante su paso por La divina noche de Dante en eltrece, comentó que su cuadro estaba controlado y que había modificado su tratamiento. Ya en agosto de 2026, compartió en Instagram una postal de su seguimiento clínico diario. “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, publicó junto a la foto del día.