La durísima decisión que tomó Cande Molfese en medio de su embarazo

Cande Molfese y su pareja Joaco Almen sorprendieron a todos en sus redes sociales al confirmar que decidieron cambiar el rumbo de su dulce espera. Tras haber presentado públicamente al bebé como Otto, la famosa artista admitió que tomaron una dura decisión en medio de su embarazo. La noticia generó una enorme repercusión entre sus fieles seguidores.

Durante las últimas semanas del proceso de gestación, Cande Molfese se había mostrado muy activa compartiendo cada detalle del crecimiento junto a su pareja Joaco Almen y su mascota Rome. Aunque en un principio habían descartado varias opciones, la reconocida influencer reconoció que los cambios forman parte de su estilo de vida cotidiano y que la nueva elección nunca había estado en las listas previas.

Para terminar con las especulaciones en el mundo digital, la propia Cande Molfese confirmó la resolución definitiva que tomó el matrimonio tras la modificación de último momento. Mediante sus historias en las plataformas virtuales, la actriz detalló el nombramiento del nuevo integrante de la familia y compartió su postura sobre estas decisiones. "Para los que me preguntan, con Joaco Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bb PIER. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito", expresó con total frescura.