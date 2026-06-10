La durísima decisión que tomó Felipe Fort y sorprendió a todo mundo

Felipe Fort se convirtió en el centro de atención digital tras realizar un anuncio que descolocó a su comunidad virtual. El hijo de Ricardo Fort utilizó sus historias de la plataforma para comunicar una decisión tajante sobre su permanencia en el espacio digital. A través de un texto breve pero directo, el joven expresó "Me borro IG. Cualquier cosa al WPP" sin profundizar en los motivos que lo llevaron a tomar este camino.

La noticia generó una repercusión inmediata entre las casi 1.000.000 de personas que lo siguen diariamente. Hasta ese momento, el perfil de Felipe solía mostrar producciones fotográficas, detalles de sus viajes o diversos proyectos personales. Sin embargo, este mensaje cambió el tono habitual de sus interacciones y despertó una ola de interrogantes entre sus seguidores, quienes no esperaban un alejamiento tan repentino.

A pesar de la sorpresa inicial, el mensaje dejó en claro que mantendrá el contacto mediante el servicio de mensajería privada. La determinación de abandonar la red social donde reúne a una multitud de usuarios marca un punto de giro en su exposición mediática habitual, dejando una incógnita sobre si se trata de una medida definitiva o temporal.