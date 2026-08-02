La durísima decisión que tomó La Joaqui tras separarse de Luck Ra

La Joaqui atraviesa una etapa de profundas transformaciones personales tras su reciente separación de Luck Ra luego de dos años de relación. La pareja había compartido viajes, shows y una constante exposición pública antes de anunciar el fin del vínculo mediante un comunicado conjunto.

En una entrevista abierta en el programa PLP de la plataforma Luzu TV, la referente del RKT se sinceró sobre su presente sentimental días después de haber llorado en el estudio al recordar su historia de amor.

Durante la conversación, la artista reveló que aumentó su frecuencia de visitas al psicólogo. "Fui a terapia más de lo habitual", reconoció la cantante. Su intención es manejar correctamente sus sentimientos para no afectar a terceros y detalló que lo hace "más que nada para la responsabilidad de que a veces cuando uno no está emocionalmente estable o está triste o desilusionado con una circunstancia, tiende a exteriorizar mal. Entonces a veces sos hiriente o sos irrespetuoso o lo que sea. Entonces yo quiero controlar mis niveles de emotividad para no ser injusta para con nadie".

Ante esta búsqueda de equilibrio, Santi Talledo la elogió al decirle "sos demasiado justa vos, Joaqui", a lo que ella fue contundente al expresar que "Me ajusto a la vida, pero la vida no es justa, Santi". Esta visión sobre la realidad y conceptos budistas como el desapego del ego la impulsaron a cerrar las puertas a nuevos vínculos afectivos por el momento.

Cuando le consultaron si aceptaría que le presentaran a un hombre, respondió: "Che, tengo un amigo para presentarte. No, negri". Aclaró que esta negativa no proviene del rencor sino de un compromiso con sus propias emociones y explicó que es "no de resentida, además de darle un duelo respetuoso a algo que, para serme fiel a mí, con lo que yo sentí. Pero además de eso, porque hoy en día si yo pongo las cosas en la balanza, los momentos felices no se me equilibran con el sufrimiento de dejarlos ir. Entonces, no, hoy en día no haría esa apuesta".

En cuanto a su vida íntima, la cantante fue muy clara al manifestar su rechazo a las relaciones sin compromiso. "No me gusta el sexo casual, no me excita, no me jotea. A mí me gusta, no sé, desayunar juntos, ver series. Entonces es como que necesito un tiempo de celibato", sentenció. Ante esta postura, Evita Luna la calificó como una "noviera vieja. Te gusta estar de novia".

En un tramo del programa, compartido con Flor Jazmín Peña y Anita Espósito, La Joaqui relató con humor una experiencia vinculada a la espiritualidad. "Me lo dijo una médium, que mi alma ya vivió muchas vidas y me está matando eso. O sea, no quiero reencarnar", dijo entre risas y luego agregó que "estoy harta de venir a cerrar ciclos de mis antepasados. Señores, resuelvan ustedes sus abandonos, sus dualidades. Estoy acá pagando en vida todas las cosas que no quisieron cerrar ustedes".

La Joaqui también aprovechó el espacio para desmentir los rumores que señalaban a Tuli Acosta como un posible motivo de la ruptura. La intérprete de 32 años criticó la ferocidad de los usuarios y describió que "no es solo la mentira que se propaga, sino la malicia con la que la gente te ataca por una mentira que no sabes si es cierta. Consta de que alguien salga a decir un hecho irrefutable para algunos, para otros inchequeado, para que salgan 10 mil personas a decirte que te merecés la muerte, prácticamente".

En su análisis sobre la cultura digital, afirmó que "siento que está hypeado el odio. Ahora está de moda caer en la voltiada de odiemos todos a esta persona aunque no se lo merezca". Por su parte, Santi Talledo coincidió en que "la gente está esperando como la señal de ir a hatear". Finalmente, denunció una maniobra de una cuenta de Instagram llamada Pablo Gran’s que publica contenido de psicología y que utilizó sus likes antiguos para construir un relato falso. "Agarraban frases que yo había likeado hace meses para decir que yo decía cosas terribles de mi expareja", concluyó.