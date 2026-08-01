La durísima frase con la que Luck Ra hundió a La Joaqui tras separarse

Luck Ra rompió el silencio tras confirmarse el fin de su relación con La Joaqui luego de dos años de noviazgo. A través de mensajes directos, el cantante explicó los motivos del distanciamiento y aclaró que "me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor estirando algo que yo sentía que no iba para mí, aunque la quería".

En medio de rumores sobre posibles terceros en discordia, el músico cordobés fue contundente al negar cualquier conflicto vinculado a las hijas de su expareja, asegurando que "no hubo ningún problema, no la dejé por las hijas obviamente, las amo a las nenas. No había ningún conflicto de esa naturaleza". Además, expresó su malestar ante las especulaciones externas y manifestó que "lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz".

Finalmente, el artista se refirió al impacto mediático de la noticia y a su proceso personal, señalando que "no tuve tiempo para digerir la separación y ya se hizo pública. Mucha gente le hizo daño a la Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo porque a los anteriores les faltaban herramientas. La relación no iba más". De esta forma, el intérprete desmintió los rumores de infidelidad con Tuli Acosta y reafirmó su postura sobre el desgaste del vínculo sentimental.