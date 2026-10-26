La durísima frase con la que Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro

Sabrina Rojas habló de su vínculo actual con Luciano Castro en el programa Infama emitido por América TV. La conductora analizó el presente que atraviesa con el padre de sus hijos Esperanza Castro y Fausto Castro durante este 2026. Tras un comienzo de año difícil donde ni se hablaban, la expareja logró encontrar la armonía.

En la entrevista televisiva Rojas detalló que están pasando un momento hermoso como papás de los chicos. Aclaró que con Luciano Castro tienen idas y vueltas donde a veces coinciden y otras no se aguantan ni escucharse respirar. Sin embargo destacó que hoy pueden compartir lindos momentos juntos en familia.

Al ser consultada sobre la salud del actor luego de su internación voluntaria la conductora prefirió no profundizar demasiado. Mencionó que él está muy bien y que eso la pone muy contenta porque no hay nada que le convenga más a sus hijos que tener un padre feliz, estable y económicamente tranquilo.

Luego de su separación de José Pepe Chatruc la notera le preguntó si volvería a formar pareja con el actor tras su separación estival de Griselda Siciliani. La respuesta de Rojas fue letal al asegurar "No, la palabra pareja con Lu no va". Ante la repregunta de la cronista sobre si volvería a chonguear con él para divertirse un poco la presentadora le cerró la puerta de manera definitiva. Rojas sentenció "¡Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él".