La derrota de la selección nacional frente a España en la final del mundo sigue generando repercusiones y sospechas sobre lo ocurrido. José Pepe Chatruc, quien es la actual pareja de Sabrina Rojas, analizó el desempeño del equipo y negó las versiones que hablan de conspiraciones externas. El deportista aseguró que para él eso no existió y vinculó el marcador final con el desgaste físico y la ausencia de variantes en el banco de suplentes en comparación con lo sucedido en 2022.

Durante su participación en el ciclo Bondi, el entrevistado fue tajante al defender la integridad de los futbolistas. Chatruc manifestó que "no creo, pero es imposible, por el honor de los jugadores, es imposible que alguien te diga, che, andá menos en un partido, vos digas, ok, dale, voy a jugar y voy a hacer todo mal y no voy a patear al arco". Según su visión, el factor determinante fue el cansancio acumulado tras una competencia exigente. Al respecto agregó que "sí puede haber habido esto del desgaste físico, sí hay alguna presión, eso sí puede pasar, pero no lo creo".

El análisis deportivo continuó con una observación sobre el estado atlético de los convocados al cierre del torneo. El ex futbolista sostuvo que "para mí llegaron sin nafta y no hubo tanto recambio". Asimismo, se refirió a la polémica por la decisión de los jugadores de no regresar todos juntos al país tras el evento. Sobre este punto reveló que "y hay un poco de desilusión, de agotamiento, cuando la gente dice, no, Messi tendría que… de Paul... Estos chicos estuvieron 40 y pico de día, 50 o más, en Estados Unidos, cansados, viajes, durante el año juegan 300 mil partidos, termina el Mundial, y yo entiendo que la gente los quiere ver, pero ellos también están fundidos".

La postura de Chatruc busca aportar claridad y calma en un contexto donde los hinchas todavía procesan la desilusión por no obtener el título. Para él, no existen fundamentos reales para sospechar de situaciones extrañas detrás del rendimiento en cancha. El debate persiste entre hinchas y especialistas mientras el entorno de la selección intenta superar las secuelas de una final que dejó al descubierto el agotamiento físico y mental de sus figuras principales.