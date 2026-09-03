La durísima opinión de Evangelina Anderson sobre el presente de Ian Lucas

La incorporación de Ian Lucas al jurado de MasterChef Junior generó un momento particular durante la emisión de Corta por Lozano. La novedad fue presentada en el ciclo que encabeza Vero Lozano, donde la presencia de Eva Anderson como panelista derivó en un intercambio cargado de comentarios indirectos y risas entre los integrantes del equipo.

Inicialmente, el influencer había sido considerado para conducir el certamen, función que finalmente quedó a cargo de Lozano. Tras esa definición, la producción le ofreció sumarse como integrante del jurado, propuesta que fue aceptada.

Al abordar la noticia en el programa, la conductora se dirigió a la panelista y le recordó que "ustedes compartieron certamen". A esa frase se sumó la intervención de Ceferino Reato, quien remarcó que "estuvieron en el mismo certamen".

La respuesta de Anderson se limitó a un escueto "sí, estuvimos los dos", expresado entre sonrisas y sin intención de expandirse en el tema. La conversación continuó en un tono festivo debido a los antecedentes que vinculan a ambos participantes, entre los que se cuentan imágenes de un beso y visitas al departamento del joven, un vínculo que la modelo no reconoce.

Durante el bloque, al ser consultada sobre las habilidades culinarias del nuevo jurado, Anderson afirmó que "sí, claro". Finalmente, al evaluar el desafiante rol que asumirá su excompañero con los participantes infantiles, concluyó que debe "que disfrute mucho, porque trabajar con chicos debe ser lo más lindo del mundo y él tiene un feeling especial. A él lo aman".